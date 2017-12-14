Студия Disney покупает 21st Century Fox за 52,4 миллиарда долларов США

Компания The Walt Disney Co. заключила сделку о покупке киностудии 20th Century Fox и других развлекательных и спортивных активов Руперта Мердока, которые входят в корпорацию 21st Century Fox, за 52,4 миллиарда долларов.

Об этом сообщает Variety, передает «Левый берег».

«Сделка между Disney и 21st Century Fox – это историческое слияние двух голливудских тяжеловесов и попытка Диснея подкрепить свой бизнес в сфере кино и телевидения на фоне появления новых конкурентов в этой сфере», – пишет издание.

Покупая 21st Century Fox, компания Disney заплатит 66,1 млрд долларов: к вышеуказанной сумме добавляется 13,7 млрд долларов долга 21st Century Fox.

Председатель правления Диснея Боб Айгер продлил свой контракт с компанией еще на два года – до конца 2021-го, чтобы завершить интеграцию активов Fox в Дисней.

«Для нас большая честь, что Руперт Мердок доверил нам будущее бизнеса, который он строил на протяжении всей своей жизни, и мы очень взволнованы возможностью серьезно расширить наше портфолио франшиз и контента», – заявил Айгер.

За счет покупки компании, Дисней расширяет свою инфраструктуру, куда теперь будут входить студии 20th Century Fox, группа каналов, куда входит FX Networks, National Geographic и еще 300 телеканалов, и 22 региональные спортивные сети. Кроме того, Дисней будет владеть 30% стримингового сервиса Hulu и 39% процентами Sky.

Что касается кино, то у 20th Century Fox были права на создание фильмов, основанных на персонажах из комиксов Marvel – Людях Икс. Остальные персонажи принадлежат студии Marvel, которую Дисней купил в 2009 году. Кроме того, у Fox – права на один из фильмов «Звездных войн», который до сих пор не был в активе Диснея, – «Новая надежда», самый первый фильм саги.

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