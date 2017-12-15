Журналист пытался скрыться от городской системы безопасности в Китае – его задержали через семь минут

Корреспондент Би-би-си в Пекине Джон Садворт получил возможность протестировать «самую большую систему видеонаблюдения в мире» - китайскую CCTV. Он попытался скрыться от камер в городском округе Гуйян, но полицейские вычислили его за несколько минут.

Об этом сообщает «Tjournal».

Садворта пустили в комнату управления, где все данные выводятся на огромный экран. В базе содержатся фотографии всех жителей Гуйяна: репортёра Би-би-си тоже сфотографировали, чтобы система «запомнила» его. Часть из 170 миллионов камер CCTV обладают функцией распознавания лиц, а также пола, возраста и роста. К 2020 году количество камер планируют увеличить до 400 миллионов.

How long can a BBC reporter stay hidden from CCTV cameras in China? @TheJohnSudworth has been given rare access to put the world's largest surveillance system to the test pic.twitter.com/vLGQYN7ZB9 — BBC News (World) (@BBCWorld) 10 декабря 2017 г.

Журналист попытался спрятаться от слежки на вокзале, но это не помогло: система засняла лицо Садворта на входе, сопоставила с фото и предупредила полицейских на месте. Всего журналист продержался около 7 минут с начала эксперимента.

Напомним, ранее сообщалось, что в следующем году в Николаеве планируют увеличить количество камер на улицах и создать круглосуточный мониторинговый центр.