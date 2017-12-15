В бюджете Николаевской области предусматривают 150 миллионов на ремонт дорог, – глава облсовета Москаленко

В проекте бюджета Николаевской области на 2018 год намерены предусмотреть порядка 150 миллионов гривен на строительство, эксплуатацию и ремонт дорог.

Об этом заявила глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко во время передачи весовых комплексов в четверг, 14 декабря, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

- Сейчас мы уже обсуждаем проект бюджета на 2018 год. Нужно отметить, что в этом бюджете у нас закладывается, можно сказать, впервые значительная сумма, - сказала она. Это для Николаевской области успех, и приоритетом для 2018 года будет ремонт аварийных участков дорог.

Напомним, ранее сообщалось о том, что общий объем финансирования в 2017-м году на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты, эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего пользования в Николаевской области составил 684,7 миллионов гривен.