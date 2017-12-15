Король Саудовской Аравии направил 19 миллиардов долларов на нужды жителей своей страны

Саудовская Аравия выделит 19,2 миллиарда долларов на стимулирование частного сектора экономики страны.

Такой указ выпустил король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, сообщает «Беларусский партизан».

Большая часть средств – около 5,7 миллиарда долларов будет направлена на жилищное кредитование, еще 2,7 миллиарда долларов пойдут на поддержку адресных экономических проектов, 3,5 миллиарда – на внедрение современных строительных технологий, а 0,8 миллиарда – на прямую поддержку малого бизнеса.

Кроме того, 2,5 миллиарда долларов выделят на развитие программ непрямого стимулирования малого бизнеса, включая налоговые льготы, возврат таможенных пошлин и другое.

С помощью этих мер власти надеются оживить состояние частного сектора, пострадавшего после обвала мировых цен на нефть. Решение о выделении указанных средств принято в рамках реализации программы Vision 2030.

В 2016 году Эр-Рияд обнародовал программу Vision 2030 – долгосрочный план трансформации экономики королевства на предстоящие 15 лет с целью ее диверсификации и минимизации ее нефтяной составляющей. В рамках программы планируется нарастить долю небольших компаний в ВВП королевства с 20 до 35 процентов.