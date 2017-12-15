Николаевские спасатели напомнили гражданам о безопасности использования отопительных приборов

В Ингульском районе Николаева 14 декабря сотрудники ГУ ГСЧС области провели профилактическую работу среди жителей частного сектора.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сотрудники ГУ ГСЧС Николаевщины совместно с работником территориального центра социального обслуживания Ингульского района провели профилактическую работу среди жителей частного и особое внимание уделили одиноким пожилым людям. Специалисты Службы спасения рассказали хозяевам домов, как действовать в случае возникновения пожара, указали на существующие недостатки, дали рекомендации по их устранению и вручили профилактические листовки с указанием экстренного номера 101.

Спасатели отмечают, что в период похолодания стремительно растет количество пожаров в быту. И связано это с тем, что граждане начинают включать для обогрева дома отопительные приборы. При использовании электро- и газовых приборов, печного отопления хозяевам следует их подготовить заранее. Неисправность и пренебрежение правилами пожарной безопасности может привести к пожару, что приведет к потере материальных ценностей, а иногда привести к травмированию или гибели.

Так, по состоянию на 14 декабря на территории Ингульского района зарегистрировано 229 пожаров, среди которых 64 произошли в жилье и в них погибло 4 человека. Основные причины пожаров – именно неосторожное обращение с огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов.

Напомним, в Николаеве спасатели проверили готовность техники к реагированию на чрезвычайные события и ситуации зимой.