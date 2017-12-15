Дистанционный контроль и «мощная база данных перевозок»: Глава Укртрансбезопасности Ноняк рассказал о планах на будущее

Михаил Ноняк Председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) Михаил Ноняк во время своего визита в Николаев 14 декабря рассказал о планах ведомства на будущее, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, 14 декабря Ноняк официально вручил своим подчиненным в Николаеве четыре так называемые мобильные лаборатории с габаритно-весовыми комплексами, которые презентовали в Киеве еще 6 ноября.

- Это передвижные комплексы. Мы планируем следующим этапом делать дистанционный контроль. Будет фото и видеофиксация. В дорожное покрытие будут вмонтированы датчики, через которые будет проходить соответствующая информация. И уже инспектор, который будет неподалеку, сможет останавливать то транспортное средство, которое действительно идет с перегрузом, - сообщил он.

Кроме того, по его словам, уже в следующем году планируется создание некой общей «базу данных всех перевозок».

- По всем админуслугам. Для того, чтобы инспектор, сидя тут на каком-либо пункте контроля, смог зайти в соответствующую базу и посмотреть, что это за перевозчик, какие у него есть транспортные средства, были ли у него штрафы, есть ли у него лицензия, - сказал Ноняк. - Сделать такую мощную базу, которая будет объединена с рядом органов центральной исполнительной власти, местной власти для того, чтобы была полное сотрудничество и коммуникация. Эти все процессы запущены.

При этом он также отметил, что сегодня только в Одессе работают стационарные весовые комплексы, больше в Украине их нигде нет.

Это при том, что ранее Михаил Ноняк давал понять, что его ведомство не будет содержать и обслуживать габаритно-весовые комплексы, которые хотят закупить за средства из местных бюджетов на Николаевщине.

Также он заявил, что правительство закупило не стационарные габаритно-весовые комплексы, а передвижные лаборатории, потому что ведомство нуждается в транспорте.