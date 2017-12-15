После неявки в суд из-за больничного главный дорожник Николаевщины Ткаченко поехал в Киев на защиту планов в Укравтодоре

Начальник Службы автомобильных дорог в Николаевской области Сергей Ткаченко, находясь на больничном, принимал участие в защите планов по строительству, реконструкции и ремонтов на 2018 год, которая проходила в Киеве в Государственном агентстве автомобильных дорог Украины (Укравтодор).

Об этом свидетельствует фото, опубликованное на официальном сайте Укравтодора на следующий день после соответствующего заседания 14 декабря.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 12 декабря в пресс-службе Центрального районного суда Николаева сообщили, что Ткаченко не явился на заседание по избрании ему меры пресечения, так как находится «на стационарном лечении в одном из медицинских учреждений Одессы».

Как известно, 6 декабря ему вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»).

Речь идет о перечислении Службой автодорог в Николаевской области «БК Дорсервис» 644 тысяч гривен за ремонт дороги «Большая Корениха – Каменка», который, по информации следствия, вообще не проводился.