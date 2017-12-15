В полиции заподозрили, что подрядчики некачественно ремонтируют трассу Н-11 и дорогу на Снигиревку

В полиции открыли уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами ООО «ШБ» Альтком» и ООО «Росдорстрой» при проведении дорожно-ремонтных работ на трассах Н-11 «Днепропетровск-Николаев» и Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое».

Об этом говорится в соответствующих определениях Центрального районного суда Николаева, где следователь просит получить доступ к экспериментальным образцам дорожного покрытия.

Уголовное производство было внесено в Единый реестр досудебных расследований 4 октября с квалификацией по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса Украины («Злоупотребление властью или служебным положением»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (8500-17000 гривен).

В судебном заседании следователь Главного управления полиции в Николаевской области пояснил, что 30 сентября в аукционе, объявленном Службой автомобильных дорог в Николаевской области, «Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Н-11 «Днепропетровск-Николаев» на участке км 23 +000 - км 237+000», победителем стала фирма «Альтком».

По мнению следствия «Альтком» выполняет работы на этом участке дороги с нарушением государственных строительных норм и других нормативно-правовых актов путем нарушения технологического процесса изготовления дорожно-ремонтной смеси.

«В дальнейшем, с целью сокрытия совершенных противоправных действий и присвоения бюджетных средств должностными лицами ООО «ШБ «Альтком» вносятся недостоверные сведения в акты выполненных работ. Таким образом, у органов следствия возникла необходимость в проведении экспертного исследования образцов дорожного покрытия, на вышеупомянутом участке дороги с целью получения доказательств несоблюдения ООО «ШБ «Альтком» норм технологического процесса при выполнении ремонтных работ», – говорится в определении суда.

Аналогичная ситуация и по тендеру «Текущий средний ремонт автомобильной дороги общего пользования государственного значения Т-15-08 «Калиновка-Снигиревка-Березнеговатое», где победителем 30 сентября объявили компанию «Ростдорстрой». При этом следствие отмечает, что для проведения здесь ремонта в «Ростдорстрое» по договору субподряда привлекли ООО «Автодор».

Суд разрешил следователю доступ к запрашиваемым материалам, указав, что в случае отказа предоставить нужные ему доказательства, суд может также дать разрешение на обыск.

Напомним, что 6 декабря начальнику САД в Николаевской области Сергею Ткаченко вручили подозрение в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, если они совершены в особо крупных размерах или организованной группой»). А вслед за главным дорожником Николаевщины о подозрении в хищениях сообщили директору «БК Дорсервис» Андранику Амирханяну.

Как известно, 27 сентября СБУ проводила санкционированные обыски в Службе автодорог в Николаевской области, ДП «Николаевский облавтодор», филиале «Варваровский ДЭД» и ООО «БК «Дорсервис» (Одесская область). Предполагалось, что Ткаченко незаконно перечислил одесской фирме 400 тысяч гривен. Сам Ткаченко опроверг связь с одесской фирмой. Затем выяснилось, что Служба автодорог Николаевщины при Ткаченко принимала работы у одесской фирмы, от которой он «отрекся».