«Узаконили выплаченную компенсацию за льготников»: в конкурсе на маршрут №83 победил «Евротранстехсервис»

В Николаеве ООО «Евротранстехсервис» оказалось единственным предприятие, которое подало документы на участие в конкурсе на осуществление пассажирских перевозок на маршруте №83, и победило в нем.

Об этом стало известно в ходе заседания конкурсного комитета в пятницу, 15 декабря.

Напомним, что ранее члены постоянной депутатской комиссии Николаевского городского совета по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли порекомендовали управлению транспортного комплекса, связи и телекоммуникаций, а также вице-мэру Юрию Степанцу провести конкурс на 83-й маршрут.

Так, в начале заседания глава комиссии Юрий Степанец рассказал, что у некоторых возникли сомнения относительно объективности главы ассоциации перевозчиков Эдуарда Волошиновича, который вошел в состав комиссии. Тот, в свою очередь, опроверг это заявление, сказав, что у него в этом случае нет конфликта интересов.

- Конфликта интересов нет и не может быть. По одной простой причине: я не работаю, не сотрудничаю, не являюсь руководителем или учредителем ни одного предприятия. Одним из основных задач общественной организации является защита законных прав и интересов перевозчиков, - рассказал Волошинович.

В то же время член комиссии Алексей Перро, выяснив, что в конкурсе участвовал только один перевозчик, связал его проведение с компенсацией денег за льготный проезд

- Поскольку конкурс не проводился, мы собрались, чтобы узаконить компенсацию. Не ради пассажиров, а ради того, чтобы компенсация за льготный проезд перечислялась на законных основаниях? - заявил он.

По слова вице-мэра Степанца «Евротранстехсервис» - это единственное предприятие, которое имеет транспорт, оборудованный для перевозки людей с ограниченными возможностями. Директор Вячеслав Кащенюк уверяет, что пандусы оборудованы в 9 автобусах, а водители всегда готовы помочь людям подняться по ним. Однако закупать новые они пока не планируют.

- На данный момент, честно говоря, посмотрев на всю экономику изнутри, закупать автобусы просто невозможно. Если бы хотя бы там какие-то законодательные акты были приняты об уменьшении таможенного сбора, о упрощении кредитных линий. Эти автобусы «Евро-2», новее нигде нет, цена в минималке идет 12 тысяч долларов. Честно говоря, вряд ли их кто-то купит, - отметил он.

В свою очередь депутат Сергей Исаков поинтересовался у Кащенюка, по какой причине 83-й маршрут обслуживался по остаточному принципу.

- Договор у нас был с соцзащитой на компенсацию по четырем автобусам. Поэтому больше автобусов мы туда выставить не могли. Сейчас техническая возможно есть, она и была, но физическая возможность в водителях. Сейчас их добираем. Интервал движения не будет превышать 30 минут на 6 автобусов. А на 8 автобусов – 20 минут, - ответил он.

После чего Исаков предположил, что ситуация с выплатами льгот может возобновиться.

- Так давайте сразу честно скажем, что ходить будут автобусы, которые не спасают ситуацию и в принципе тогда нет смысла, - резюмировал депутат.

Однако Степанец выразил надежду на то, что в бюджете на 2018 год будут предусмотрены такие ситуации. А Кащенюк отметил, что несоблюдение перевозчиками графика происходит только из-за проблем на дороге.

- Либо ДТП, либо перерыта Чигрина, не будем кривить душой, часто перекрывают улицы. А делать круг – это еще 15-20 минут дела. Здесь, по большей части, независящие от проблем предприятия причины. Навигаторы стоят на всех машинах, - отметил он.

Вячеслав Кащенюк

В итоге Алексей Перро воздержался от голосования, а все остальные поддержали «Евротранстехсервис» и признали его победителем конкурса. По документам на маршруте будет 22 машины вместительностью от 97 до 160 мест.

Как сообщалось ранее, во вторник, 7 ноября, советник губернатора Андрей Максименко заявил, что ОГА обнаружила нарушения в пассажирских перевозках на 2,4 миллиона гривен. Так, перевозчик «Евротранстехсервис» получил 2 миллиона 436 тысяч гривен, притом, что маршруты были заявлены незаконно и конкурс, который проводился, был с нарушениями.