К 20-летнему юбилею николаевской школы «Гипанис» создан фильм

«Мир, в котором рождаются звезды», - так звучит девиз известной в Николаеве школы «Гипанис –ЭОС», отметившей в начале декабря свое 20-летие. К юбилею учебного заведения был создан фильм «Наша школа «Гипанис-ЭОС» - большая семья».

Об этом сообщает пресс-служба школы

«В нем представлены уникальные юмористические кадры, которые показывают школьную жизнь глазами детей. Ученик рассказывает о её буднях, как школьники с удовольствием учатся, играют, отдыхают и принимают участие в различных творческих мероприятиях. А также пытаются найти ответы на вопросы: Что делают дети в школе? Зачем школе директор? Почему дети боятся ЗНО? Что делают на уроках химии? Как будет выглядеть их школа через 20 лет. И, конечно же, громко и радостно звучат поздравления школе от всех учеников!» - говорится в подписи к фильму.