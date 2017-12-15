Николаевские десантники провели артиллерийские учения: «Даже одна пушка – это уже сила»

Артиллерийские подразделения одной из десантно-штурмовых бригад провели плановые учебные стрельбы на полигоне.

Об этом сообщили в пресс-службе 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Огонь велся расчетами 122-мм гаубиц Д-30. Артиллеристы отрабатывали учебные огневые упражнения на поражение противника. Среди номеров расчета было несколько артиллеристов, которые впервые выполняли задачи по боевой стрельбе.

- Это процесс обучения. Сегодня главное – дать артиллеристам-новичкам перейти от теории к практике, провести с ними первые боевые стрельбы. Наша общая задача – не только поразить цель, а и поделиться знаниями, передать практический опыт, - рассказывает офицер на огневой позиции.

К ведению боевой стрельбы «новички» были допущены после проведения занятий по технической, специальной и тактической подготовке, после контрольных и комплексных занятий. После боевых стрельб артиллеристы перевели гаубицы в походное положение и сменили огневую позицию.

- Во время реальной боевой работы ваши действия, действия артиллерии, на две трети будут залогом успешного выполнения задач пехоты. Мы идем, а вы переносите огонь перед нами! И после выстрела у вас есть считанные минуты, чтобы сменить огневую позицию. Даже одна пушка – это уже сила! - такими были напутственные слова командира бригады десантникам-артиллеристам, которые впервые проверили себя на огневых рубежах.

Напомним, что ранее николаевские десантники на полигоне стреляли по мишеням-гонгам.