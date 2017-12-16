На новогодние и рождественские праздники назначили дополнительные поезда, проходящие через Николаевщину

К новогодним и рождественским праздникам с 13 декабря открыта продажа билетов на 29 дополнительных поездов в наиболее популярных направлениях по всей Украине.

Об этом сообщается на сайте «Укрзалізниці».

Назначили дополнительный поезд № 205/206 Киев-Николаев, который будет отправляться 30, 31 декабря, 8 января, в обратном направлении 30 декабря, 1, 8 января.

Кроме того, через Первомайск и Врадиевку будет проходить дополнительный поезд № 270/269 Одесса-Харьков. Он будет отправляться 22, 27, 29 декабря, 1, 5, 7, 9 января и в обратном направлении 23, 28, 30 декабря, 2, 6, 8, 10 января.

А поезд № 63/64 Днепр-Одесса (проходит через Вознесенск и Южноукраинск) будет отправляться 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10 января. В обратном направлении он последует 25, 27, 29, 31 декабря, 3, 5, 7, 9, 11 января.

Также жители Вознесенска, Южноукраинска и Веселиново смогут воспользоваться поездом № 92/91 Константиновка-Одесса, который будет отправляться 23, 25, 27, 29 декабря, 1, 3, 5, 7, 9, 11 января и в обратном направлении 24, 26, 28, 30 декабря, 2, 4, 6, 8, 10, 12 января.

Расписание других дополнительных поездов доступно по ссылке. Напомним, что ранее «Укрзалізниця» как минимум на месяц приостановила услугу возврата билетов через интернет.