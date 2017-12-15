На административной границе с Крымом заработают стационарные посты «полиции АРК»

В Украине вдоль линии разграничения с оккупированным Крымом начнут работу стационарные посты полиции.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

«Сегодня полицейские из АР Крым познакомились с опытом работы полиции Донетчины на линии разграничения с временно оккупированной территорией, увидели, как работает UASC в Донецкой области. Нужно ввести такую ​​же работу и вдоль линии разграничения с Крымом», - говорится в сообщении.

Вячеслав Аброськин

Также он отметил, что вскоре вдоль линии разграничения с Крымом заработают стационарные посты полиции, где украинцы смогут подать заявления о совершении оккупантами против них преступлений и других фактах нарушения их прав.

«Наступит время, когда мы вернемся в Крым, но уже сегодня мы должны готовиться к этому. Это наша территория, где ждут нас наши граждане. Полиция должна владеть ситуацией и быть готовой в любое время вернуться на освобожденные территории и Крыма, и Донбасса, и Луганщины», - подчеркнул он.

Напомним, что ФИФА не будет продавать билеты на ЧМ-2018 жителям оккупированного Крыма.