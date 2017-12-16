В мультсериале «Симпсоны» 20 лет назад предсказали покупку The Walt Disney Co. киностудии 20th Century Fox

В американском мультсериале «Симпсоны» предсказали покупку The Walt Disney Co. киностудии 20th Century Fox.

Напомним, что в декабре 2017 года компания The Walt Disney Co. заключила сделку о покупке киностудии 20th Century Fox и других развлекательных и спортивных активов Руперта Мердока, которые входят в корпорацию 21st Century Fox, за 52,4 миллиарда долларов.

Об этом в своём Twitter написал журналист Даррен Ровелл.

Так, в эпизоде «Симпсонов», вышедшем еще в 1998 году, в одном из кадров на билборде 20th Century Fox можно увидеть подпись: «Подразделение компании Walt Disney».

Стоит отметить, что ранее «Симпсоны» в первой серии нового сезона высмеяли Путина и аннексию Крыма. А позднее в 600-й серии «Симпсонов» Гомер подрался с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, за то, что последний агитировал за Дональда Трампа.

Также ранее сообщалось, что в 2018 году в США американская развлекательная компания Netflix выпустит мультсериал про пьющую принцессу.