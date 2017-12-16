«Ближе к весне мы справимся», - в Николаевской ОГА планируют организовать 12 площадок под ГВК в области

Андрей Максименко В Николаевской облгосадминистрации планируют, что «ближе к весне» в регионе появятся 12 площадок для размещения мобильных габаритно-весовых комплексов.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской ОГА со ссылкой на начальника управления инфраструктуры Андрея Максименко.

Как отмечается в сообщении, сейчас управление совместно с Укртрансбезопасностью и Службой автодорог проводят исследования для наиболее удачного размещения ГВК.

- Считаю, что ближе к весне мы справимся с нашими нынешними задачами, поставленными руководством. У нас будет около 12 площадок для размещения мобильных весовых комплексов. В приоритете, конечно, основные - одесское, херсонское и кировоградское направления, - отметил Андрей Максименко.

По его словам, председатель ОГА Алексей Савченко объявил 2018-й годом строительства дорог в Николаевской области.

- А для того, чтобы их сохранить и не потерять уже то, что мы построили в этом году, нам нужны габаритно-весовые комплексы. На сегодня мы получили 4 ГВК, но, к сожалению, пока еще не хватает штата областной Укртрансбезопасности, чтобы обеспечить их нормальную работу. Надеюсь, что в ближайшее время будет принято соответствующее постановление Кабмина о возможности увеличения штата Укртрансбезопасности, - сказал чиновник.

Напомним, в четверг, 14 декабря, управлению Укртрансбезопасности в Николаевской области официально вручили четыре так называемые мобильные лаборатории с габаритно-весовыми комплексами, которые презентовали в Киеве еще 6 ноября

При этом время передачи комплексов в Николаеве выяснилось, что проблемы недостатка кадрового обеспечения и отсутствия площадок для размещения ГВК по-прежнему остаются актуальными.