Легендарный чешский «Kozel» и звездные гости: в пабе «Ципа» поделились планами на выходные и День Святого Николая

В эти выходные в николаевском пабе «Ципа» на кране появился новый сорт пива. В рамках постоянного марафона легендарного мирового пива «Velkopopovický Kozel» сменил «Pilsner Urquell», который завозили в «Ципу» несколькими неделями ранее.

«Velkopopovický Kozel»— это классическое чешское пиво низового брожения, выпускающееся с 1874 года в селе Вельке-Поповице Среднечешского края. На сегодняшний день оригинальная версия пива выпускается только в Чехии на двух заводах: в Велкопоповице на заводе «Velkopopovicky pivovar» и в Пльзене на заводе «Пльзеньский Праздрой». В Николаев из Чехии была доставлена оригинальная кега пива, которую в эти выходные можно распробовать в «Ципе».

В пабе акцентируют, прошлый раз «Pilsner Urquell» разлетелся за несколько дней, поэтому желающим попробовать «Velkopopovický Kozel» стоит поторопиться.

Также в заведении анонсируют концерт-квартирник в исполнении «междуНародного» артиста Мирослава Кувалдина, лидера группы «TheВйо». Кувалдин является давним другом Ципы. Певец, спел о «Ципе серед нас», а также посвятил песню «Кваси» родине гуцульского крафтового пива.

Мирослав выступит в пабе 19 декабря на День Святого Николая с проектом «Квартирник для своих» под псевдонимом Джонович. Легенда гласит: что Джонович является родным братом-близнецом Мирослава Кувалдина, о котором ранее не было известно. Квартирник начнется в 20:00.

Вход свободный, правда Ципа рекомендует зарезервировать столик заранее, так как количество мест ограничено.

Резерв столиков в заведении 📞073 026 2709. Улица Соборная, 2В (двор кинотеатра Родина).