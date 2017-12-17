В ООН признали три новых вида военных преступлений

В Римский статут Международного уголовного суда ООН внесены три новых вида военных преступлений, в частности, применение лазерного оружия с целью ослепления противника.

Об этом сообщает «Reuters».

«В этот четверг, 14 декабря 2017 года, Ассамблея государств — участниц МУС в Нью-Йорке добавила три военных преступления в Римский статут. Бельгия предложила внести эти изменения в статут еще в 2009 году», — говорится в заявлении МИД Бельгии, по чьей инициативе и был дополнен основополагающий документ судебного органа ООН.

Теперь в список военных преступлений добавили «использование биологического или токсинного оружия, вооружений, чьи поражающие элементы невозможно обнаружить при помощи рентгеновского излучения, а также лазеров, вызывающих постоянную слепоту».

В сопровождающем документе говорится, что использование этих видов вооружений приводит к неизбирательному уничтожению людей, а также вызывает их чрезмерные страдания.

«Современные конфликты, в которых применяется оружие сходного типа, — например, химическое оружие в Сирии, — показывают, насколько важно признать сейчас подобные деяния военными преступлениями», — констатирует бельгийское внешнеполитическое ведомство.

Появление соответствующих позиций в Римском статуте МУС должно обеспечить жертвам более уверенную юридическую поддержку.