В столице Румынии на похороны бывшего короля Михая І вышли более 10 тысяч человек

В Бухаресте происходят большие государственные похороны бывшего короля Румынии Михая I.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Более 10 тысяч человек собрались на площади Революции в Бухаресте у королевского дворца, где был установлен гроб с телом короля. Затем люди сопровождали его в собор, где Михая І должны были похоронить.

На церемонии погребения, в частности, присутствовали британский принц Чарльз, король Швеции Карл XVI Густав и королева Сильвия, а также бывший король Испании Хуан Карлос и королева София.

Михай I, который был последним живым монархом из восточноевропейских стран, прекратил участие в публичных мероприятиях в марте 2016 года. Тогда королевский дом объявил, что у него диагностировали рак кожи и лейкемию.

Бывшему королю сделали операцию в клинике в Лозанне. Его состояние ухудшилось с 6 ноября.

Кузен британской королевы Елизаветы Михай был вынужден отречься от престола в 1947 год после прихода коммунистов к власти в Румынии. Михай десятилетиями жил в ссылке на Западе и умер в Швейцарии.