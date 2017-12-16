«Вода это главное»: работы по строительству водопровода в микрорайоне Терновка окончены

Строительство системы водопровода для централизованной подачи воды в микрорайоне Терновка окончено.

Об этом стало известно во время рабочей встречи подрядчика и представителей местной власти с жителями Терновки, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

На встречу, которая походила в субботу в 13:00 пришло около 30 человек.

Так, Александр Береза, глава Центрального района Николаева сообщил, что работы по строительство водопровода закончены.

- Совместными усилиями, добили этот многолетний проект, осталось только бумажная волокита, но я думаю, что в принципе большая часть проекта сделана, вода запущена…, - заявил он.

Отметим, что на работы по строительству водопровода было затрачено восемь миллионов гривен, однако ранее сообщалось, что сумма договора на проведение строительных работ составляла 6,6 миллионов. По словам директора «ВИК Технологии» Александра Жака причиной увеличения суммы послужило то, что изначально план был спроектирован неправильно, а также в план было добавлено еще несколько улиц.

- Изначально проект был запроектирован не верно, с ошибками, в общем нам передали авторские права, и мы его корректировали (проект, - ПН), правда поздно нам их передали. В проекте была лишняя труба, соединение и так далее, поэтому мы это откорректировали и по максимуму использовали те ненужные материалы и еще добавили четыре улицы, - сказал он.

План влдопровода

По словам директора КП «Капитальное строительство города Николаева» Егора Бедакова главной проблемой, с которой сталкивался подрядчик во время проведения работ по укладке труб водопровода были люди «они ругались, что им ломали палисадники, долго разрывали, потом зарывали ямы для труб».

В свою очередь, директор предприятия «ВИК Технологии», согласился с директором УКСа, что основной проблемой были жители микрорайона.

- Люди наши, к сожалению, очень критичны, и часто воспринимают не совсем правильно. Естественно строительные работы это всегда неудобство, напряжение, но мы старались максимально от этого уходить, - прокомментировал Александр Жак.

Напомним, что в марте 2017 года, в Николаеве презентовали проект строительства системы обеспечения микрорайона Варваровка водой, на который по словам разработчиков необходимо 38 миллионов гривен, главным подрядчиком является ООО «ВИК технологии» Александр Жак и директор КП «Капитальное строительство города Николаева» Егор Бедаков.