В Николаевской ОГА рекомендуют приостановить автобусные рейсы в Киевскую и Черкасскую области, где выпал снег

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Киевской и Черкасской областях перевозчикам рекомендуется ограничить или запретить движение автобусных маршрутов в данных направлениях.

Об этом свидетельствует документ, обнародованный начальником Управления инфраструктуры Николаевской ОГА Андреем Максименко на странице в Facebook.

Так, из-за низкой температуры воздуха, осадков в виде снега и гололедицы в Киевской и Черкасской областях владельцам автобусных станций и руководителям предприятий-перевозчиков рекомендуется приостановить движение пассажирского транспорта на время сложных погодных условий.

Как сообщает сайт «УСИ», на трассе Киев – Одесса сейчас километровые пробки. Фуры заблокировали проезд в обе стороны. Такая ситуация на дороге длится еще со вчерашнего дня. Водители пережили сильный снегопад и гололед, а сейчас стоят в пробке. По словам очевидцев, ее протяженность составляет более 10 км.

Трассу заполонили фуры, водители протестуют против того, что им ограничили въезд в Киев из-за плохой погоды. Кроме того, на спуске на Вите-Почтовой (село в Киевской области, которое пересекается с трассой) была авария.

Напомним, что из-за обильного снега в Украине обесточены 147 населенных пунктов – спасатели помогают водителям выбраться из сугробов