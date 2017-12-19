Директор николаевского зоопарка Владимир Топчий опубликовал видео рождения белого медвежонка

В николаевском зоопарке в ночь с 7 на 8 декабря появился на свет белый медвежонок, но об этом стало известно только во вторник, 19 декабря.



Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Так, по словам Топчего, изначально на свет появилось два медвежонка, но один малыш, к сожалению, оказался не жизнеспособный и мать от него отказалась. Просматривая опубликованное видео, можно заметить с каким трепетом и нежностью медведица ухаживает за своим малышом.

К слову, в комментариях под записью директор зоопарка поделился и о том, что новорожденные медвежата рождается величиной с морскую свинку и весят от 600 до 800 грамм. Кроме того, они появляться на свет абсолютно слепыми и глухими.

Напомним, что в Николаевском зоопарке показали маленьких детенышей ламы – Ветерка и Ночку.