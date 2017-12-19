В Украине с 2018 года планируют обнародовать реестр неплательщиков алиментов

Министерство юстиции намерено с нового года обнародовать реестр неплательщиков алиментов.
Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в Twitter.
«С нового года мы публикуем реестр неплательщиков алиментов – это будет дополнительная помощь для женщин, которые решили строить новые отношения: нет ли их нового избранника в этом реестре? Не повторит ли он прежних ошибок в будущем?», — пояснил министр.
Как известно, Минюст разработал проект закона «Об усилении защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».
16 ноября Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект № 7277, который предусматривает усиление ответственности за неуплату алиментов.
Напомним, что ВР запретила злостным неплательщикам алиментов выезжать за границу и управлять автомобилем.