Суд снял арест с недвижимости Авакова-младшего

Во вторник, 19 декабря, Апелляционный суд Киева частично удовлетворил жалобу стороны защиты сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и снял арест с его имущества.

Об это сообщает «РБК-Украина».

«Апелляционную жалобу представителя собственника имущества - адвоката Тарасова удовлетворить частично. Постановление следственного судьи Соломенского районного суда Киева от ... ноября 2017 года, которым удовлетворено ходатайство детектива НАБУ, наложен арест на имущество, находящееся в собственности Авакова, 1988 года рождения, ...отменить», - постановил судья.

Таким образом суд снял арест с имущества сына Авакова: трех машиномест в подземном паркинге по адресу г. Киев, ул. Протасов Яр, 8, а также с квартиры по адресу г. Киев ул. Протасов Яр, 8 и квартиры в Харькове по ул. Мироносицкая, 22.

«Постановить новое постановление, которым назначить судебное разбирательство в суде первой инстанции. Постановление Апелляционного суда обжалованию не подлежит. Полное зачитывание решения суда состоится 26 декабря в 16 час 16 мин», - объявил судья в зале судебного заседания.

Кроме того, в комментарии РБК-Украина прокурор Александр Снегирев рассказал, что Апелляционный суд назначил новое судебное разбирательство по делу сына Авакова. По словам прокурора, санкция статьи предусматривает конфискацию. При этом, «РБК-Украина» сообщает, что Снегирев не смог ответить на вопрос о том, когда состоится рассмотрение дела по существу.

Ранее сообщалось, что Соломенский райсуд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра, экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря и бизнесмена Владимира Литвина.

Напомним, ранее глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что сыну главы Министерства внутренних дел Александру Авакову и бывшему замглавы МВД Сергею Чеботарю, которые фигурируют в так называемом «деле рюкзаков», грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что ранее суд избрал сыну Авакову меру пресечения в виде личного обязательства – прокуратура просила арест и залог в ₴5 миллионов. Также суд отпустил под личное обязательствофигуранта «дела рюкзаков» экс-замглавы МВД Чеботаря.