Николаевец возмутился, что днями сидел под кабинетами чиновников и так не смог прописаться в своей квартире

На фото очередь за час до открытия двери в ЦПАУ Николаевец возмутился, что потратил несколько дней в Центре предоставления административных услуг, чтобы выждать очередь и оформить прописку по месту жительства, но в итоге так и ушел без внесения нужной отметки.

Об этом в своем блоге на «Преступности.НЕТ» написал журналист Валерий Федченко.

«Я должен упарывать второй день жизни в удивительном аттракционе «очередь в 121 кабинет», чтобы всего лишь прописаться в квартиру, часть которой мне принадлежит? В эпоху сканеров и интернетов?» – задался вопросом Федченко.

Также он указал, что после того, как удалось попасть в нужный кабинет, чиновники его попросту отправили к другим чиновникам.

«Дождался, зашёл, не прописался (без фотки в 25 лет паспорт недействителен, хотя паспортистка, направляя меня в это удивительное место, говорила: «без прописки тебе никто фотку не вклеит», – подытожил николаевец.

Напомним, что в Николаеве хотят внедрить около 30 услуг iGov, но сроков реализации проекта еще нет.