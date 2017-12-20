«Море ошибок не прощает»: в Николаеве открыли первый в украинских ВМС навигационный учебный комплекс

В Николаеве 19 декабря, в День Святого Николая, который является покровителем моряков, учебный центр Военно-морских сил получил свой подарок – первый во всем украинском флоте навигационный учебный комплекс.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife».

Комплекс был открыт в рамках двухдневных сборов инструкторско-руководящего состава ВМС – на них проводились лекции и учения как для «срочников», так и для «контрактников». На второй день сборов после выступления командования военнослужащие собрались возле нового кабинета – за его дверью был оборудован современный навигационный учебный комплекс.

Командирский состав отмечает, что подобный центр – первый в ВМС Украины. До аннексии Крыма подобный был в Севастополе, но и он, по словам военнослужащих, не идет ни в какое сравнение с тем центром, который открыли в Николаеве. После же флоту приходилось просить позаниматься в подобных центрах у гражданских академий.

Новый комплекс представляет собой семь компьютеров – шесть для экипажа судна, и один для инструктора. Компьютеры оснащены тремя мониторами, на которые выводится виртуальная проекция судна, на котором сидит экипаж, карта и локатор. Инструктор расставляет на карте различные преграды – мины, вражеские корабли, вертолеты и так далее, а экипаж должен за определенное время выполнить задачу. Фактически, это позволяет воссоздать настоящие боевые действия в виртуальной реальности. По словам замкомандующего ВМС Алексея Неижпапы, это очень важно, так как моряки смогут научиться поведению в бою, не подвергая себя опасности.

- Море ошибок не прощает, – подчеркнул он.

Стоит отметить, что стоимость комплекса составила более трех миллионов гривен, а основная часть расходов пошла на лицензионное программное обеспечение. По словам командования, дата открытия центра была выбрана случайно, но то, что оно припало на День Святого Николая, они считают хорошим знаком.

Напомним, что ранее в Николаеве приняли присягу матросы, призванные на срочную службу.