Николаевский полковник в канун Дня Святого Николая в зоне АТО традиционно поздравил учеников Марьинской школы

В преддверии Праздника Святого Николая полковник полиции в отставке из Николаева Вадим Филашкин по традиции поздравил учеников общеобразовательной школы №2 в поселке Марьинка Донецкой области в зоне проведения Антитеррористической операции.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Филашкина, в Марьинку он приехал вместе со своим девятилетним сыном Назаром.

«Дети - наше будущее! Дети - наше ВСЁ! В преддверии новогодних праздников каждый ребёнок мечтает получить заветный подарок или гостинец под подушку. А что говорить о детях, которые в свой столь юный возраст увидели все ужасы войны и оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Из-за сложившейся ситуации в нашей стране особенно трудно сейчас детям на линии разграничения в зоне АТО. Здесь не понаслышке знают, что такое обстрелы и ценят каждое мгновение, что позволяет забыть о войне. Они все ждут праздника, подарков и исполнения желаний. А главное МИРА, чистого и светлого неба над головой!» - написал Филашкин.

«Мы поздравили учеников Марьинской общеобразовательной школы № 2 с наступающим Днем Святого Николая. К нашим поздравлениям присоединились родители учеников, ученики и учителя школы № 59, где учится мой сын. Дети вложили частичку своей маленькой души, сделав своими руками подарки для сверстников в зоне АТО. Как было приятно видеть их счастливые лица, горящие глаза и неподдельную детскую радость – хоть и на какое-то мгновение!» - добавил он.

В свою очередь ученики школы подготовили для гостей выступление с песнями и танцевальными номерами.

«Четвертый урок, скоро полдень – значит скоро начнётся обстрел… Пройдя по коридорам школы, сын спросил: « Папа, а что это за стрелки на стенах и куда они ведут? Как? Как объяснить девятилетнему ребёнку, что это ежедневный путь школьников в подвальное помещение при обстрелах. Как объяснить, что это их путь, направление к их безопасности на какое-то время? Как объяснить, почему подвал уже несколько лет без ремонта и не приспособлен для полной безопасности? Как объяснить зачем, там, в подвале, на сырой земле спальные мешки, поддоны и стулья? КАК?» - отметил полковник полиции.

Он отмечает, что учителя школы считают себя забытыми, брошенными и оставленными один на один со своими вынужденными проблемами.

«Национальная полиция Донецкой области поддерживает и помогает населению Марьинки, волонтёры, представители Красного креста. Один, всего лишь один депутат (не буду называть имя и фамилию, дабы не политизировать эту публикацию) нашей «доблестной» Верховной Рады заботиться о людях в этом городе. А государство? Где же помощь государства? Ничего! Ничего не изменилась с 15го года. Совсем ничего! Эмоции переполняют и рвут душу… Напрашивается вопрос для «гарантов» нашей страны: - Сколько нужно ещё получить траншей МВФ, чтобы обеспечить хотя бы минимальный быт людей живущих на линии разграничения, прифронтовых районов и серой зоны? Как хочется, чтобы Вы сами, наши политики, взглянули в глаза этих людей. Глаза полные боли, страха и надежды… И сами ответили на вопросы этих беззащитных людей: Когда закончится война? Когда перестанут стрелять?» - резюмировал он.

В свою очередь директор Марьинской школы Людмила Панченко поблагодарила Вадима Филашкина за постоянную помощь.

«Вадим Сергеевич всегда рядом хотя и на расстоянии. Он обеспечивал спокойствие наших учеников в 2015-2016 учебном году. Помогал нам во время активных боевых действий. И уже третий год подряд вместе с нашим учебным заведением и лично со мной рядом настоящий и проверенный делами друг. Вадим Сергеевич является образцом мужества и человечности. Такие люди своим вниманием вдохновляют нас на жизнь, в такое трудное для нашего города время. Большая благодарность вам за это!» - написала она на своей странице в Facebook.

Также она поблагодарила учеников, учителей, родителей и директора Николаевской специализированной школы I степени №59 с углубленным изучением иностранного языка за оказание посильной помощи для школы.

«Не секрет, что каждый школьный коллектив уверенно стоит на ногах, когда рядом есть надежные друзья и бескорыстные помощники», - добавила Людмила Панченко.

Как известно, в прошлом году в эти же дни Филашкин также поздравил с Днем Святого Николая учеников общеобразовательной школы №2 в поселке Марьинка Донецкой области зоны проведения Антитеррористической операции.