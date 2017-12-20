Завершается прием абитуриентов на международные образовательные программы

Международный классический университет имени Пилипа Орлика завершает зимний набор абитуриентов на международные программы и проводит итоговые консультации и организационные собрания.

1. Йоркский университет (США). Программа получения двойного диплома для выпускников украинских вузов, имеющих диплом бакалавра, специалиста и магистра (организационное собрание 27 декабря 2017 г. в 12.00 в актовом зале университета).

2. Круизная компания - MSC (Италия). Программа обучения студентов на специальностях университета (гостинично-ресторанный бизнес, туризм, психология, физическая терапия и эрготерапия) для последующего трудоустройства на суда компании в соответствии с её требованиями (организационное собрание 22 декабря 2017 г. в 13.00 в актовом зале университета).

3. Высшая школа менеджмента в Легнице (Польша). Программа дистанционного обучения студентов для получения образовательного уровня «бакалавр» и «магистр» по направлениям «право», «экономика», «менеджмент», «педагогика», «реабилитация», «информатика», «филология», «социальная работа», а также, для получения двойного диплома по этим специальностям. (Организационное собрание 22 декабря 2017г. в 13.00 в актовом зале).

4. Международный морской колледж (Чжэцзян, Китай). Программа обучения студентов специальностей «туризм» и «гостинично-ресторанный бизнес» для прохождения практики и дальнейшего трудоустройства в международных туристических центрах, курортных домах и отелях Китая. Практика по изучению китайского языка и традиций для студентов университета будет проведена в Китае в период с 15.06.2018 г. по 15.08.2018 г. с оплатой основных расходов за счёт китайской стороны. (Организационное собрание 22 декабря 2017г. в 14.00 в актовом зале университета).

5. Отели Болгарии. Программа обучения на специальностях университета (гостинично-ресторанный бизнес, туризм, физическая терапия и эрготерапия) с прохождением длительных стажировок на лучших зимних и летних курортах Болгарии с проживанием, питанием и оплатой труда за счёт болгарской стороны. (Организационное собрание 22 декабря 2017 в 15.00 в актовом зале университета).

Справки по указанным программам можно получить в приемной комиссии университета. Адрес: Николаев, улица Котельная, 2, телефон приемной комиссии ‎(0512) 59-30-01, ‎050-394-72-87.