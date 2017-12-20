Продолжаются работы по консервации обрушившегося здания школы в Новом Буге, нужны деньги на реконструкцию, - советник Савченко

К концу года в Новом Буге Николаевской области планируют закончить работы по консервации обрушившегося здания школы №1.

Об этом у себя на странице в социальной сети Facebook написал депутат Николаевского областного совета от ВО «Батьківщина», советник главы облгосадминистрации Александр Бондарь.

Напомним, ранее сообщалось о том, что 3 июля в Новом Буге обрушилась часть здания местной общеобразовательной школы №1. Согласно результатам экспертизы, эксплуатация помещения разрушенной школы №1 в Новом Буге невозможна до проведения капитального ремонта, усиления и замены поврежденных конструкций.

«По моей просьбе была создана временная комиссия из депутатов областного совета, по определению судьбы здания школы. Вывод один – ремонтировать. Поверили и восприняли этот посыл: местные жители, чиновники и депутаты. По времени, это конец октября. С этого времени шла командная работа. Сорок дней на проектирование (консервации и демонтажа), неделю на экспертизу. Параллельно публично с местными чиновниками и депутатами определяли будущих исполнителей работ. Параллельно решали вопросы финансирования на проектные и ремонтные работы. Цена вопроса, немного больше 1 миллиона гривен», - отметил он.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день подрядная организация выполняет демонтаж аварийных частей, демонтаж крыши и части здания.