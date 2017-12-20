Студенты николаевской аграрки поздравили с новогодними праздниками детей из школы-интерната

Во вторник, 19 декабря, студенческая молодежь и научно-педагогические работники Николаевского национального аграрного университета посетили Привольненскую специализированную школу-интернат чтобы поздравить ее учеников с Днем Святого Николая и с наступающими Новогодне-рождественскими праздниками.

Об этом сообщают в ННАУ.

Так, студенты устроили для детей костюмированный праздник и вручили им новогодние подарки.

«Молодежь университета устроила настоящий карнавал сказочных героев для воспитанников. Представители студенческого самоуправления вручили детям сладости и подарки – игрушки, спортивный инвентарь, одежда. На празднике дети окунулись в волшебную праздничную атмосферу. На их лицах было видно счастье и радость, а глаза излучали благодарность», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее студенты николаевской аграрки поздравили военных с Днём Вооруженных сил Украины.