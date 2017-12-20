Николаевская ГФС поздравила воспитанников школы-интерната с Днем Святого Николая

Во вторник, 19 декабря, работники Государственной фискальной службы поздравили с Днем Святого Николая воспитанников Широколановской школы- интерната.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГФС в Николаевской области.

Органы фискальной службы Николаевской области уже 17 лет подряд демонстрируют яркий пример шефской помощи и поддержки, чтобы каждый ребенок школы-интерната почувствовал на себе доброту и заботу.

Сообщается, что к воспитанникам заведения приехали председатель Николаевского областного Совета профсоюза работников органов ГФС в Николаевской области Ольга Григорьева и и.о. начальника ГНИ в Центральном районе г. Николаева ГУ ГФС в Николаевской области Ольга Купчишина.

Ольга Григорьева от имени коллектива фискальной службы Николаевщины поздравила детей и воспитателей с Днем Святого Николая и пожелала осуществление самых заветных мечт, здоровья, мира и согласия.

Работники органов ГФС Николаевской области вручили воспитанникам школы-интерната фрукты и сладости, а также выразили уверенность, что все они на протяжении года были послушными, добросовестными и усердными в учебе.

В праздничный день, работники фискальной службы Николаевщины подарили детям веселое настроение и представление «Мечта ежика», в исполнении артистов Николаевского академического русского драматического театра.

Напомним, что николаевский полковник в канун Дня Святого Николая в зоне АТО традиционно поздравил учеников Марьинской школы.