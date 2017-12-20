В Николаеве прошел турнир по кикбоксингу для детей

В Николаеве в субботу, 16 декабря, прошел Турнир по кикбоксингу «Южное созвездие».



Об этом идет речь в письме, пришедшем в редакцию «Преступности.НЕТ».

Так, в соревнованиях приняли участие юные кикбоксеры из Николаева и Южного: всего 98 спортсменов от 4 до 14 лет.

Сообщается, что вступительное слово взял директор спортивной школы НОККДЮСШ №1 Константин Васильев, который пожелал всем высоких достижений, крепкого здоровья и успехов.

В свою очередь, общественная организация «Цвет нации» и вице-президент федерации кикбоксинга «WAKO» Украины Овсепян Сергей учредил именные призы за лучшие спортивные достижения 2017 года. Достойными призами были отмечены кикбоксеры спортивной школы НОККДЮСШ №1, резерв сборной Украины по кикбоксингу, кандидаты в мастера спорта: Мороз Дария, Сурнина Мелания, Белявская Мария, Пономаренко Дмитрий, Демченко Тарас и Буц Алина. Награждение провел начальник международной молодежной политики Николаева, мастер спорта Украины Агабеков Рамиль.

Так же на открытии турнира присутствовал президент федерации «ИФИТ» Волков Виталий Викторович. Команда «ИФИТ» подарила кикбоксерам настольные игры и боевой настрой.

Сообщается, что не смогла присутствовать на торжественном открытии депутат областного совета Демченко Татьяна, которая, как сообщает автор письма, на протяжении многих лет поддерживает и помогает спортсменам отделения.

Отмечается, что ни один из спортсменов не остался без призовых наград. Все показали свое мастерство и достойно выступили.

«Поздравляем юных кикбоксеров с удачным завершением спортивного года 2017. В новом 2018 году желаем только высоких достижений и идти к своей цели, достойно преодолевая каждое препятствие», - говорится в сообщении.

Напомним, что николаевские юниоры завоевали 63 медали на чемпионате Украины по кикбоксингу.