«Уверенная заявка на Маразм года», - в Николаеве так «обустроили» остановку, что сидения оказались на уровне земли

В Николаеве на улице Курортной в Лесках так обустроили остановку «Океан», что лавочка на ней оказалась почти что на уровне земли.
Об этом на странице Контактного центра Николаевской мэрии в «Facebook» написала Юлия Морозова.
«Это что? Даже нет приличных слов. Добро пожаловать: новый остановочный комплекс на остановке «Океан» на улице Курортной. Курорт начинается прямо на остановке, даже лежак есть. Раньше он был большой удобной скамейкой для людей, а теперь лежак», - написала жительница Николаева.
В комментарии под этим постом отметили, что «вопрос учтен отделом коммунального хозяйства и благоустройства администрации Заводского района».
Также под постом разместили фото, как остановка выглядела до «ремонта». Судя по всему, подрядчик решил не убирать старые плиты, а уложил сверху них плитку. Николаевцы в комментариях раскритиковали так называемое обустройство остановки и даже начали публиковать фотожабы.
«Ну и опять никакого пандуса. Что до этого ходили и спотыкались, что сейчас будут», - отмечают в комментариях.
«Были бы у власти нормальные люди, заставили бы это переделать, но к сожалению, будет как всегда, деньги выплатили, отчет сделали».
«Было просто сломано, привычно, а сделали какой-то сюр... Неужели за такой объект подписывают акты приема? Подняли уровень тротуара, бордюр, сделали бордюр посреди тротуара, из скамейки вообще получилась какая-то.... Это посмешище».
«Это очень уверенная заявка на «Маразм года».
«Очень интересная остановка. Что на земле сидеть, что на этой доске, которая фактически на земле. Это просто не то, что смешно, а реально как из какого-то анекдота. Даже слов нет. До какой степени у нас все делается через ж*пу», - пишут николаевцы.
Напомним, что ранее в Ингульском районе Николаева остановку выложили плиткой, но остановочный комплекс не установили и летом николаевцам приходилось стоять на жаре. Администрация Ингульского района обещала завершить оборудование этой остановки.