«Уверенная заявка на Маразм года», - в Николаеве так «обустроили» остановку, что сидения оказались на уровне земли

В Николаеве на улице Курортной в Лесках так обустроили остановку «Океан», что лавочка на ней оказалась почти что на уровне земли.

Об этом на странице Контактного центра Николаевской мэрии в «Facebook» написала Юлия Морозова.

«Это что? Даже нет приличных слов. Добро пожаловать: новый остановочный комплекс на остановке «Океан» на улице Курортной. Курорт начинается прямо на остановке, даже лежак есть. Раньше он был большой удобной скамейкой для людей, а теперь лежак», - написала жительница Николаева.

В комментарии под этим постом отметили, что «вопрос учтен отделом коммунального хозяйства и благоустройства администрации Заводского района».

Также под постом разместили фото, как остановка выглядела до «ремонта». Судя по всему, подрядчик решил не убирать старые плиты, а уложил сверху них плитку. Николаевцы в комментариях раскритиковали так называемое обустройство остановки и даже начали публиковать фотожабы.

«Ну и опять никакого пандуса. Что до этого ходили и спотыкались, что сейчас будут», - отмечают в комментариях.

«Были бы у власти нормальные люди, заставили бы это переделать, но к сожалению, будет как всегда, деньги выплатили, отчет сделали».

«Было просто сломано, привычно, а сделали какой-то сюр... Неужели за такой объект подписывают акты приема? Подняли уровень тротуара, бордюр, сделали бордюр посреди тротуара, из скамейки вообще получилась какая-то.... Это посмешище».

Остановка до ремонта Фотожаба от николаевца Сергея Залищука

«Это очень уверенная заявка на «Маразм года».

«Очень интересная остановка. Что на земле сидеть, что на этой доске, которая фактически на земле. Это просто не то, что смешно, а реально как из какого-то анекдота. Даже слов нет. До какой степени у нас все делается через ж*пу», - пишут николаевцы.

Напомним, что ранее в Ингульском районе Николаева остановку выложили плиткой, но остановочный комплекс не установили и летом николаевцам приходилось стоять на жаре. Администрация Ингульского района обещала завершить оборудование этой остановки.