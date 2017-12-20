Вице-мэр Николаева Степанец заявил, что ни к какой партии отношения не имеет, но «отвечать» за него будет «Народный фронт»

Юрий Степанец За Юрия Степанца, кандидатуру которого рассматривают на должность вице-мэра Николаева, будет отвечать «Народный фронт».

Об этом в ходе заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам промышленности, транспорта, энергосбережения, связи, сферы услуг, предпринимательства и торговли заявила и.о. Николаевского городского головы - секретарь городского совета Татьяна Казакова, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, в ходе обсуждения кандидатур, предлагаемых Казаковой на должность вице-мэров, когда рассматривали вариант назначения Юрия Степанца, то депутаты сошлись на мнении, что хотели бы видеть его куратором вопросов жилищно-коммунального хозяйства города.

В свою очередь, депутат от «Оппозиционного блока» Андрей Яковлев спросил у Степанца, какое тот имеет отношение к политическим партиям. На это Степанец ответил, что в партиях не состоит, что его должность должна быть не партийная и человек на ней прежде всего должен быть хозяйственником. При этом он заверил, что не собирается заниматься партийной деятельностью и добавил, что к «Нашему краю» он не имеет отношения.

Вместе с тем, когда у Татьяны Казаковой спросили о том, кто будет нести ответственность за назначение Юрия Степанца на должность, та ответила, что партия «Народный фронт», добавив при этом: «у нас все вне политики».

При этом, стоит отметить, что ни одного депутата от «Народного Фронта» в Николаевском городском совете нет.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что экс-глава Николаевской облгосадминистрации Вадим Мериков уверял, что сегодня не принимает участие в обсуждении каких-либо кадровых назначений ни в области, ни в городе.