В Риме ёлка за 50 тысяч евро, «умерла» через две недели

Жители Рима возмущены ёлкой, которую власти города установили на площади Пьяцца Венеция за почти 50 тысяч евро.

Об этом сообщает The Guardian.

Так, дерево осыпалось уже через две недели после того, как его установили. Это связывают с тем, что его ненадлежащим образом транспортировали из Доломитов на севере Италии, где оно было выращено.

- Это позор. Стоит даже взглянуть на эту новогоднюю елку, - сказал один из жителей Рима.

Отмечается, что планируется провести расследование, почему почти 50 тысяч евро (44 тысячи фунтов стерлингов) были израсходованы на транспортировку болезненного дерева в Рим из леса около австрийской границы в 700 км.

Напомним, что ранее в сети опубликовали фото самой красивой рождественской ёлки в Европе.