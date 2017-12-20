Депутат Кормышкин раскритиковал директора «Белобережье Святослава» из-за бездействия в борьбе с браконьерством

Юрий Кормышкин Глава постоянной комиссии по вопросам АПК, депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин недоволен работой и.о. директора Национального природного парка «Белобережье Святослава» Юрия Козловского в связи с его бездействием в борьбе с браконьерством на территории заповедника.

Об этом он заявил в ходе заседания комиссии в среду, 20 декабря, передает «АгроЮг».

По словам Кормышкина, он наблюдает, как на сегодняшний день браконьерство в парке процветает, о чем также свидетельствует официальное обращение народного депутата Украины Андрея Вадатурского.

– Есть обращение народного депутата Андрея Вадатурского, в котором говорится, что на сегодняшний день в природном парке творится беспорядок – кто-то что-то строит, ловят рыбу несоответствующим образом. Я, как житель Николаева, вижу, что несмотря на запреты ловли крабов и т.п., все продается в свободном доступе и привозится оттуда, – отметил депутат.

Юрий Козловский В свою защиту Козловский возразил, что на Кинбурнской косе никогда не было и нет браконьерства.

– Никакой системы браконьерства на Кинбурнской косе не было и нет. Относительно своей деятельности – парк выполняет свои функции по прекращению фактов браконьерства. И в этом году нами проведены рейды, проверки и, действительно было выявлено 31 нарушение, изъято 16 незаконных снарядов ловли. Судом принято уже 9 решений относительно привлечения правонарушителей к ответственности, и выписано штрафов на 3 тысячи гривен, – отметил и.о. директора парка.

Несмотря на озвученную информацию, глава аграрной комиссии Юрий Кормышкин настоял на том, чтобы в обращении от членов комиссии, которое будет направлено в Министерство экологии и природных ресурсов Украины для принятия решения о назначении нового директора заповедника, не было рекомендации кандидатуры Юрия Козловского.

Напомним, ранее депутат Николаевского областного совета Юрий Кормышкин высказал мнение, что директор Национального парка «Белобережье Святослава» Юрий Козловский может быть заинтересован в браконьерстве на Кинбурнской косе.