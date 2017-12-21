В Николаевском облсовете готовят обращение в ВР об устранении поправки про отмену возмещения НДС при экспорте масличных культур

Юрий Кормышкин Постоянная комиссия по вопросам АПК Николаевского облсовета подготовит обращение к Верховной Раде с просьбой устранить поправку согласно которой с 1 марта 2018 года будет отменено возмещение НДС при экспорте масличных культур - сои, рапса и подсолнечника.

Об этом сообщают в партии «Наш край».

Обращение инициировал и выдвинул на рассмотрение депутатов председатель комиссии, председатель партии «Наш край» в Николаевской области Юрий Кормышкин.

- Решение парламента означает, что все сельхозпроизводители Украины теперь будут покупать семена по НДС, а уже продавать с НДС его не смогут. Это нонсенс. Поэтому, готовится обращение в Верховную Раду, чтобы убрали эту поправку и все осталось так, как в 2017 году, - сказал он.

Отмечается, что принятая парламентом правка № 180 займет право аграриев на бюджетное возмещение НДС при экспорте подсолнечника, сои, рапса, что нанесет ущерб в размере 10-16 млрд гривен. Также парламент заменил автоматическую систему бюджетной поддержки сельхозпроизводителей «ручным» распределением бюджетной дотации.

В итоге, подготовку данного обращения поддержали единогласно все члены аграрной комиссии.

Напомним, что с начала года на Николаевщине собрали 1,7 миллиарда гривен НДС.