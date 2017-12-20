«Она пошутила», – Степанец опроверг заявление Казаковой о его поддержке «Народным фронтом»

Юрий Степанец И.о. Николаевского городского головы - секретарь городского совета Татьяна Казакова пошутила, сказав, что за Юрия Степанца в должности вице-мэра будет отвечать «Народный фронт».

Об этом сам Юрий Степанец рассказал в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, на партийную конференцию областной парторганизации «Народного фронта» его пригласил пресс-секретарь парторганизации Владимир Лысюк - его сослуживец и товарищ.

- Он попросил прийти, поблагодарить нардепов, которые действительно ездят в зону АТО. Никто же не отрицает, что Бриченко постоянно туда ездит, я его встречал там не раз, Креминь ездил, Пидберезняк. Я просто пришел сказать «спасибо» и напомнить о том, что война не закончилась и наши солдаты на передовой так же нуждаются в помощи на сегодняшний день, - рассказал Степанец.

В то же время он отметил, что Казакова не всерьез говорила об ответственности «Народного фронта» за его назначение.

- Она пошутила, - резюмировал он.

В свою очередь народный депутат от «Народного фронта» Вадим Пидберезняк на своей странице в Facebook заявил, что их партия будет рада видеть в своих рядах Степанца.

«В ответ и.о. мэра Николаева Татьяне Казаковой, ИСПОЛНЯЮЩЕЙ ОБЯЗАННОСТИ, а не избранного мэра! Народный Фронт был бы рад видеть в своих рядах Юрия Степанца! Для нас честь иметь в своих рядах таких как он, честных и порядочных! Он, пока вы пилили бюджет, защищал Украину и вас в том числе», - написал нардеп и подтвердил, что Степанец был приглашён на конференцию с целью поблагодарить и поддержать всех тех, кто помогает армии.

Напомним, что ранее и.о. мэра Татьяна Казакова заявила, что за Юрия Степанца, кандидатуру которого рассматривают на должность вице-мэра Николаева, будет отвечать «Народный фронт».