Общественный совет при Николаевской ОГА раскололся: одна из его частей выразила недоверие губернатору Савченко

В среду, 20 декабря, часть членов общественного совета, который был создан при Николаевской областной государственной администрации выразили недоверие главе Николаевской ОГА Алексею Савченко.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, на крыльце здания Николаевской ОГА собралось 16 представителей общественного совета, которые провели собрание, на котором высказали свое несогласие действиям Алексея Савченко. Изначально заседание было назначено на 16.00, однако началось с получасовым опозданием по причине того, что ждали трех человек для того, чтобы был кворум.

После того, как все собрались, представители общественного совета избрали голову собрания, счетную комиссию и предоставили слово Валерию Прудю, который зачитал требования совета. Из оглашенного текста стало понятно, что совет выражает недоверие Алексею Савченко по нескольким пунктам: тот не приходит на их заседания, собрания совета игнорировали и его заместители, экспертиза ремонта дороги на Снигиревской трассе показала, что работы были переплачены, из-за чего члены общественного совета считают, что была допущена растрата бюджетных средств. Еще одним аргументом необходимости отставки Савченко, общественный совет назвал кадровую политику главы николаевской ОГА.

Зачитывая результативную часть решения общественного совета при Николаевской ОГА Прудь огласил следующее:

- Общественный совет высказывает Савченко Алексею Юрьевичу, главе Николаевской облгосадминистрации, недоверие. Общественный совет рекомендует ему подписать заявление об увольнении с должности. Общественный совет обращается к президенту Украины и другим государственным учреждениям с требованием проводить честные и прозрачные назначения чиновников.

Зачитанный текст единогласно поддержали все 16 членов общественного совета, присутствующих на крыльце здания. После этого был поднят вопрос о выражении недоверия и главе общественного совета Юрию Подвишинскому, который по мнению члена совета Игоря Филькинштейна «пошел против членов общественного совета».

В результате присутствующие отказались голосовать за выражение недоверия Подвышинского, заявив, что это внутренний вопрос и поднялись на 4 этаж николаевской ОГА, где в это время проходило собрание общественного совета под председательством Подвышинского.

При этом члены общественного совета, которые проголосовали за недоверие главе Николаевской ОГА Алексею Савченко отказались регистрироваться на собрании.

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