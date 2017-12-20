Главы РГА Николаевщины отчитались перед губернатором о подготовке к возможной непогоде зимой

Главы Казансковской, Баштанской и Витовской РГА отчитались перед главой Николаевской ОГА Алексеем Савченко о готовности служб к сложным погодным условиям.

Об этом шла речь в среду, 20 декабря, в ходе совещания по подготовке к работам в сложных погодных условиях.

Так, в ходе совещания глава Казансковской РГА Ольга Жорова сообщила, что государственное предприятие «Николаевский облавтодор» забрало у них снегоуборочную технику на ремонт, но в результате она до сих пор не возвращена.

– Чем мы будем чистить зимой – я не знаю, – посетовала Жорова.

В свою очередь, первый заместитель главы Баштанской РГА Александр Славинский посетовал на недостаток финансирования и качество техники для работ во время сложных погодных условий.

– На сегодняшний день проблем с «Облавтодором» вроде бы нет, посыпным материалом обеспечены. Но практика показывает, что та техника, которая есть, она вроде бы отремонтирована, но когда выходят на работу зимой, она начинает ломаться. Запасных частей нет, очень маленький резерв горюче-смазочных материалов: 500 литров бензина, это фактически, если хороший снег, то это на полдня работы, на день максимум. Желательно усилить материальный резерв, запас горюче-смазочных материалов и решить вопрос с запасными частями, – заявил Славинский.

В ходе совещания председатель Витовской районной государственной администрации Александр Демчук посетовал на невыполненные дорожные работы, софинансированием которых занимался один из фермеров района.

– У нас уникальное сотрудничество с фермером, это впервые у нас в районе, когда фермерское хозяйство согласилось софинансировать. И два месяца этот вопрос не может решиться. Со своей стороны район выделил 200 тысяч,село выделило 50 тысяч, три фермера по 200 тысяч – сделана только половина. Понятно, что сейчас делать никто не будет. Повырезали карты и на это все забросили. Понимаете, в следующем году, если я буду ехать к фермерам просить сотрудничество, тем более, что эти дороги перейдут к нам, мне уже верить никто не будет, – заявил Демчук.

В свою очередь, Александр Микулин заявил, что средства на ремонт дороги были выделены в ноябре текущего года.

– Эти деньги были выделены в ноябре месяце. В непогоду, некачественно.. Мы выбирали погоду, участки и делали. Служба автомобильных дорог долго подготавливала документы к тому, чтобы мы могли приступить к этой работе, – сказал Микулин.

Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко потребовал от всех глав РГА предоставить схемы дороги, которые должны быть очищены в обязательном порядке в случае неблагоприятных погодных условий. Кроме того, он потребовал предоставить технологические карты.

– Главы администраций, пожалуйста, сегодня в «Облавтодор» предоставить карты, в которых вы покажете свою схему, где у вас больницы, где у вас сады, где у вас пункты, где у вас дороги, которые в первую очередь должны быть расчищены. Второй вопрос: вы предоставляете другую карту, технологическую карту, которая будет показывать маршрут проезда на тот случай, когда мы будем обращаться к Национальной полиции, чтоб она нам перекрывала дороги, и куда мы будем направлять транспорт, и каким образом мы будем это делать. И так должно быть по каждому району, по каждому городу, в инетрнете с завтрашнего дня. Со всеми подписями, со всеми подписями всех служб. И общество чтобы видело, чтоб оно открывало ваши сайты районные, сайты городов, и смотрело: если будет снег, то такая карта, вот этот участок дороги, тут он закрыт, чтоб видеть на карте, что въезд будет проложен таким образом, – потребовал Савченко.

В свою очередь, заместитель главы Николаевской ОГА Валентин Гайдаржи настоял на важности пунктов обогрева в случае блокировки дорог из-за погодных условий.

– Обеспечиваем в местах блокировки пункты обогрева. В пунктах обязательно, кроме горячего питания, должен быть генератор бензиновый или дизельный. Все пункты обогрева РГА, мэры ОТГ должны обеспечить альтернативным источником электроэнергии, - сказал Гайдаржи.

Также Гайдаржи призвал глав РГА сохранить материальные ресурсы на случай непредвиденных ситуаций во время непогоды.

- Вы сейчас принимаете еще районные сессии, корректировки бюджета, посмотрите по материальным резервам, посмотрите, где у вас этот материальный резерв хранится. Пусть лучше он лежит вам не понадобится. Вы должны быть готовы на все случаи жизни, - подытожил Гайдаржи.

Напомним, что Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения Николаевского горсовета провело плановые мероприятия по организации оперативного реагирования на сложные погодные условия, пополнило материальные резервы топлива для снегоуборочной техники, закупило снегоуборочный инвентарь.