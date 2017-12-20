В Польше сделали жуткий памятник жертвам Волынской трагедии с убитым младенцем на вилах

В Польше изготовили жуткую 15-метровую скульптурную композицию в память о жертвах Волынской трагедии. Памятник планируют установить польском городе Торуне.

Об этом пишет издание Onet.pl.

Композиция изображает орла с вырезанным внутри крестом, в центре которого — проткнутый вилами ребенок. Также частью монумента станет забор с насаженными на него головами.

Издание отмечает, что эксперты и журналисты шокированы памятником. Они считают, что подобные скульптуры лишь разжигают вражду между народами.

«В таком «символическом» и жестоком представлены жертв трагедии я не вижу никакого уважения к ним. И здесь речь не идет о том, что не стоит открыто и честно говорить о волынском преступлении. Просто нельзя использовать жестокие, полные ненависти культурные символы», — заявила директор программы «Открытая Европа» в фонде имени Стефана Батория Катажина Пелчинска-Наленч.

Эксперт Института международных отношений Варшавского университета Анджей Шептицкий считает, что памятник лишь усугубит и так напряженные отношения Украины и Польши.