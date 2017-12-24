«Я лоббирую создание диагностического центра», - Казакова о «недострое» на 3-й Слободской

Исполняющая обязанности городского головы-секретарь Николаевского городского совета Татьяна Казакова заявила, что на месте «недостроя» на улице 3-ая Слободская (Дзержинского) хочет создать диагностический центр.

Об этом она сообщила в ходе пресс-конференции в пятницу, 22 декабря.

Так, по словам Казаковой, городу нужна лаборатория в связи с тем, что в некоторых медицинских центрах диагностика проводится некачественно.

– В отношении диагностики я вам могу сказать следующее: я знаю, что в одной из наших лабораторий анализы «сливаются» и пишутся от руки. Это частная лаборатория с громким названием, – заявил Казакова.

В связи с этим, она заявила, что намерена создать диагностический центр в центре Николаева.

– Я лоббирую центр диагностический. У нас есть место, и это надо добивать, надо делать проект и доказывать это. Я бы забрала этот недострой на Дзержинского, я бы отдала два-три этажа (под лаборатории, – прим.).

По ее мнению, цены на анализы в городском центре диагностики были бы дороже, возможно на 10% процентов, но при этом результаты были бы достоверны из-за того, что проверка анализов осуществлялась бы заграницей.

Также и.о. мэра Николаева заявила, что в бюджет города на 2018 год заложено несколько миллионов гривен на обустройство нескольких семейных амбулаторий и их строительство лоббируют депутаты. При этом она добавила, что считает, что гораздо важнее решить вопрос диагностики болезней.

При этом Казакова, привела в пример Дубаи, которые она посетила несколько лет назад. По ее словам, там диагностические центры объединяют разные системы лечения в одном медучреждении, сказала, что в центре, который она хочет создать, можно также сконцентрировать разные системы лечения.

По словам Казаковой, создание нового центра может спасти около 30-40% людей в связи с тем, что изначально люди лечатся не от тех болезней, которые им приписывают.

Казакова отметила, что проект по созданию диагностического центра не могла бы поручить кому-то из своих заместителей, заявив, что сама планирует курировать вопрос его строительства, в случае, если ее идея найдет поддержку среди николаевцев.

Как известно, на территории этого недостроя в 2012 году нашли печально известную Оксану Макар. А в среду, 8 июня, 12-летний школьник упал с крыши недостроя и разбился насмерть. Кроме того на свой баланс этот недострой хотел взять себе Черноморский государственный университет имени Петра Могилы в связи с открытием медицинского факультета.