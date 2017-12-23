Никто не может забирать у украинцев жилье из-за долгов по коммунальным услугам, - Минсоцполитики

У украинцев не могут забирать жилье за долги по жилищно-коммунальным услугам.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева сегодня, 23 декабря 2017 года, журналистам, передает РБК-Украина.

- Если мы заберем у человека жилье, мы проблему решим? Мы создадим дополнительные проблемы, потому что дальше такого человека надо социально защитить, где здесь выгода? Поэтому я хотел бы всех успокоить: никто, никогда, с точки зрения жилья у человека за долги по коммунальные услуги забирать не может и не будет, - заверил министр.

Напомним. ранее сообщалось, что украинцев будут штрафовать за просрочку платежей.