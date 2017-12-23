В Николаеве у 29-летнего парня случился инсульт – объявлен сбор средств для его лечения

В Николаеве Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова просит помочь своему выпускнику, 29-летнему Михаилу Черненко, у которого случился инсульт.

Об этом сообщили в пресс-центре НУК.

«Молодой, трудолюбивый, добрый, жизнерадостный парень, спортсмен, приверженец здорового образа жизни», - так характеризуют николаевца в университете.

19 декабря у Михаила случился инсульт, во вторник парня госпитализировали в 1-ю городскую больницу в отделение неврологии. В результате заболевания молодой человек оказался частично парализован.

Сейчас Михаилу необходимо длительное лечение и реабилитация. Всех неравнодушных граждан просят помочь Михаилу. Номер карты его мамы Галины Черненко – 5168755527782896, контактный номер телефона – 0667671290.