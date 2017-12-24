Глава Николаевской ОГА наградил знаком отличия одиозного подполковника полиции

Патрикеев и Савченко Глава Николаевской ОГА Алексей Савченко 20 декабря наградил знаком отличия «Святой Николай Чудотворец» III степени подполковника полиции Олега Патрикеева – командира батальона особого назначения «Николаев».

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Награждение прошло по случаю праздника пенсионеров и ветеранов системы МВД Украины и Национальной полиции.

Знак отличия Патрикееву вручили за «многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и весомый личный вклад в дело борьбы с преступностью».

Напомним, что Патрикеева назначили руководить произошла батальоном «Николаев» в марте 2016 года. В самом батальоне назначение Патрикеева командиром восприняли крайне неоднозначно - в большей степени негативно.

В октябре 2016 года Патрикеев устроил ДТП на «волонтерском» внедорожнике. Кроме того, ранее большая часть батальона высказала недоверие командиру подполковнику Олегу Патрикееву. После этого полиция провела обыски у личного состава батальона, который только вернулся из зоны АТО. Бойцы предполагали, что командир батальона мог таким образом им отомстить за высказанное недоверие.