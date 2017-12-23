«За личное мнение о руководстве страны в эфире»: Ведущую NewsОne уволили за критику Порошенко

Украинская журналистка, телеведущая Надежда Сасс была уволена с канала Newsone после того, как в она прямом эфире резко высказалась в адрес президента Украины Петра Порошенко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Дорогие друзья, мне крайне приятно, что после абсолютно спонтанной, но очень искренней эскапады в адрес нашего Президента и его «добра» (кто забыл о чем речь, видео ниже), многие из вас меня поддерживали и переживали не станет ли это причиной моего увольнения. И вот, к сожалению, это случилось», — написала Сасс.

По словам телеведущей, она была уволена с формулировкой «за нарушение профессиональных стандартов и личное мнение о руководстве страны в эфире».