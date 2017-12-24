«Сейчас происходит Ренессанс украинской музыки», - Мирослав Кувалдин

В Украине сейчас происходит процесс возрождения украинской музыки, хотя он должен был начаться еще после Оранжевой революции.

Об этом в интервью интернет-журналу «NikLife» рассказал известный музыкант Мирослав Кувалдин, который дал концерт в Николаеве.

- Мне нравится, сейчас вроде Ренессанс украинской музыки происходит, возможно, это благодаря квотам – освободилось пустое место. Мне кажется, что русские всегда смотрели на Украину как на прогресс и свободу. Я думаю, что все кроме трэпа у нас интереснее, чем в России. Украинцы всегда на хорошем уровне находятся… После Оранжевой революции у меня было сильное разочарование, потому что мне казалось, что уже тогда должен был быть расцвет культуры. Тем более, что Ющенко был заточен на культуру, но ничего... Сейчас понимаю, что это длительный процесс, но я вижу изменения, верю в лучшее, - сказал музыкант.

Также он рассказал, что ему понравился Николаев.