Проблему с задержкой выдачи загранпаспортов украинцам смогут окончательно решить весной, - ГП Документ

Окончательно проблему с задержкой выдачи загранпаспортов украинцам смогут решить уже весной.

Об этом заявил пресс-секретарь госпредприятия Документ Владимир Полищук, пишет Интерфакс-Украина.

По словам Полищука, в ближайшее время на полиграфкомбинат, где печатают паспорта, поступит новое оборудование.

- Новое оборудование для полиграфкомбината уже через пару дней прибудет из Нидерландов в Украину, неделя-две пойдет на его наладку, - пояснил он.

Представитель ГП Документ добавил, что предположительно в середине января печатать паспорта для выезда за границу станут в два раза больше.

Безвизовый режим со странами Евросоюза вступил в силу с 11 июня 2017 года. Такое решение вызвало ажиотаж в центрах выдачи загранпаспортов. Мощностей полиграфкомбината не хватало, чтобы печатать документы в срок.

Напомним, ранее николаевец возмутился, что днями сидел под кабинетами чиновников и так не смог прописаться в своей квартире.