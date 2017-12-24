В Киеве проходит акция «Кофе на Крещатике» в противовес митингам Саакашвили: произошел конфликт между участниками акции

Об этом сообщается на странице мероприятия в Facebook.

В Киеве на Крещатике в воскресенье, 24 декабря, проходит акция «Кофе на Крещатике».

Так, данный марш был анонсирован советником Президента Украина Петра Порошенко Юрием Бирюковым. Отмечается также, что цель данного мероприятия – протест еженедельным акциям и митингам, инициированным Михеилом Саакашвили.

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15:30 По информации издания «Громадське», между участниками акции произошел конфликт. В частности, бойцы батальона «Азов» и другие военные устроили спор с Юрием Бирюковым. Они требовали от него опровержения сообщению о том, что Мариуполь освобождали бойцы 72-й бригады, а не «Азова».

«Я общаюсь с бойцами 72-й бригады, которые говорят, что они там работали. У меня нет оснований им не верить», - заявил Бирюков.

Один из участников акции «Кофе на Крещатике» во время спора толкнул и попытался оттянуть бойца из «Азова», началась потасовка. В то же время Бирюкова оттащили в сторону и он исчез.

13:07 Как отмечает «Украинская правда», представители Нацкорпуса повесили на стенах ТЦ «Глобус» огромный плакат с надписью «Мишу в Грузию, Петю в Гагаузию». Однако на этих участников акции собравшиеся на площади возле Стеллы, не обратили особого внимания, назвав их провокаторами.

На данную акцию пришли также люди, которые не приветствуют политику Президента Украина Петра Порошенко. На баннерах участников присутствуют лозунги «Мы за реформы вместо революций», а также «Пью кофе без конфет».

12:32 Как сообщает издание «Страна», на данной акции присутствовало около 300 людей. По заявлению самих организаторов, в полдень участники акции встречаются в центре столицы, чтобы выпить кофе и поесть конфет «Рошен».

В свою очередь, лидер «Движения новых сил», экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили на своей странице в Facebook призвал своих сторонников не реагировать на «провокацию».

Напомним, что в центре Киева прошел «Марш за импичмент» - в нем участвовали и николаевцы.