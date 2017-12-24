В 7 объединенных территориальных общинах Николаевщины проходят выборы

В воскресенье, 24 декабря, в 7 объединенных территориальных общинах на Николаевщине проходят выборы.

Согласно постановлению ЦИК, выборы проходят в: Березанской поселковой объединенной территориальной общине (Березанский район), Прибугской сельской объединенной территориальной общине (Вознесенский район); Владимирской сельской объединенной территориальной общине (Казанковский район); Казанковской поселковой объединенной территориальной общине (Казанковский район); Широковской сельской объединенной территориальной общине (Снигиревский район); Радсадовской сельской объединенной территориальной общине (Николаевский и Очаковский районы); Арбузинской поселковой объединенной территориальной общине (Вознесенский район).

По состоянию на 12:00 явка избирателей по общинам Николаевщины составляет 21,9%, сообщили в Facebook на странице «Солідарність Миколаївська область».