В Москве проходит акция протеста «День свободных выборов»

В Москве проходит акция протеста, организованная оппозицией, после того, как полиция не дала собрать сцену для мероприятия «День свободных выборов».

Об этом сообщает «Эхо Москвы».

«В Москве в Лермонтовском сквере проходит собрание граждан. Оно было организовано муниципальными депутатами Красносельского района после того, как полиция не дала собрать сцену для мероприятия «День свободных выборов». Власти города считают мероприятие незаконным. Ранее Илья Яшин призвал своих сторонников приходить на акцию с цветами и отказаться от политических плакатов и лозунгов. Политик прибыл на место проведения акции, он говорит о законности проводимой встречи граждан. Сейчас в сквере находятся несколько сотен человек», - сообщает издание.

Яшин призывает полицию не нарушать закон и не задерживать никого незаконно — Выбоч Степан (@tofogan) 24 декабря 2017 г.

Слушаем @IlyaYashin в Лермонтовском. Говорит о празднике, властях, муниципальной реформе и выборах. В том числе Президента. Выступила @galiamina, рассказав про #28голосов и работу муниципальных депутатов pic.twitter.com/KCjhQIcbHW — Олег Снов (@olsnov) 24 декабря 2017 г.

Большие молодцы все, кто вышли в Лермонтовский сквер сегодня. Мы застряли с документами для ЦИК, которые должны подать сегодня. Но надеемся успеть — Alexey Navalny (@navalny) 24 декабря 2017 г.

В Лермонтовском сквере, судя по всему, начались задержания: к месту с противоположной стороны улицы стягивают дополнительные силы pic.twitter.com/x4AbYi3BVE — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) 24 декабря 2017 г.

Члены совета Красносельского района Москвы решили отменить планировавшийся в Лермонтовском сквере праздник «День свободных выборов». По словам муниципальных депутатов, это связано с желанием недопустить стычек с полицией, которая считает мероприятие несогласованным.

За несколько часов до начала планировавшегося «Дня свободных выборов» полиция и депутаты Совета Красносельского района провели переговоры. Как рассказали несколько членов муниципального собрания, правоохранительные органы мешали собрать сцену для проведения праздника. В итоге депутаты официально сообщили полиции, что отказываются от проведения «Дня свободных выборов». Хотя они и не согласны с позицией властей о том, что праздник не согласован. В интервью «Эху» зампред председателя Совета Красносельского района Петр Царьков сказал, что люди могут прийти и пообщаться с депутатами, не выкрикивая политических лозунгов. По его словам, полиция обещала не препятствовать прогулке людей по Лермонтовскому скверу, и об этом уже есть договоренность. Царьков добавил, что, главная причина — желание не допустить беспорядков с применением силы сотрудниками ОМОНа.

Политик Илья Яшин в интервью «Эху» также подтвердил, что в Лермонтовском сквере будет проведено собрание граждан. Он призвал людей не приносить с собой плакаты и приходить с цветами, чтобы не провоцировать полицию.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в шести городах России на акциях протеста задержали более 230 активистов